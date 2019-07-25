2019/07/25 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قتل ستة ايرانيين من القوات الموالية للنظام السوري في ضربات اسرائيلية الاربعاء استهدفت جنوب سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن تسعة مقاتلين موالين للنظام قضوا في هذا الاستهداف هم ثلاثة سوريين وستة ايرانيين.وكان المرصد افاد الاربعاء أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ستة ايرانيين قضوا في الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا المركز الخبري الوطني.

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