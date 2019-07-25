عشائر الأنبار ترفض «قرار» نقل الفلاحي.. وتعده «انصياعاً لضغوط الميليشيات»

2019/07/25 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق رفض مجلس #عشائر_الأنبار، اليوم الخميس، قرار نقل قائد العمليات #اللواء #محمود_الفلاحي لخارج المحافظة، معتبراً ذلك انصياعا لضغوط #الميليشيات المرتبطة بإيران.عضو المجلس عبد الوهاب الشمري قال […]

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