2019/07/25 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات التي تعاني من انخفاض أرباحها الخميس إلغاء 12 ألفا و500 وظيفة بالتزامن مع خفض إنتاجها بنسبة عشرة بالمئة حتى 2023/2022.وفي الفصل الأول من السنة المالية 2020/2019 (نيسان/ابريل-حزيران/يونيو) تراجعت أرباح المجموعة المتحالفة مع الفرنسية رينو حوالى 95 بالمئة إلى 6,4 مليارات ين (52 مليون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة نيسان للسيارات تلغي 12500 وظيفة المركز الخبري الوطني.

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