2019/07/25 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، عن تسمية المدرب علي هادي لقيادة فريق كرة القدم كرة للموسم المقبل، خلفاً للمدرب إيوب أوديشو.

ووجهت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية علي هادي مدربا للصقور خلفا لاوديشو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية علي هادي مدربا للصقور خلفا لاوديشو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).