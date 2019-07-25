2019/07/25 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت لجنة الانتخابات في تونس، اليوم الخميس، أن انتخابات الرئاسة ستجرى في 15 سبتمبر بدلا من 17 نوفمبر، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).