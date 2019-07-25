2019/07/25 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، مرافقة البحرية البريطانية السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة بعد احتجاز إيران لناقلة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان، تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف.

وأضاف، أن حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وأن بريطانيا ستبذل كل ما بوسعها للدفاع عنها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعلن تكليف قواتها البحرية لمرافقة السفن في مياه الخليج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تعلن تكليف قواتها البحرية لمرافقة السفن في مياه الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).