سفير العراق في انقرة يبحث ملف المياه مع المبعوث الخاص للرئيس التركي الى العراق

2019/07/25 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث سفير العراق لدى تركيا حسن الجنابي، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التركية لشؤون المياه الى العراق فيصل اراوغلو سبل تعزيز التعاون المشترك لإدارة ملف المياه وتعزيز الأواصر بين بغداد وانقرة

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