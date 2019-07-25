مكافحة إجرام تلعفر تلقي القبض على (6) متهمين بالمقامرة وتضبط حبوباً مخدرة ومؤثرات عقلية

2019/07/25 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الخميس، القاء القبض على (٦) متهمين بالمقامرة وضبط كمية من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية في قضاء تلعفر غربي الموصل.

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