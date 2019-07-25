فوج لالش يكشف عن هوية من تم قتلهم من الدواعش أمس

2019/07/25 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال كشف فوج لالش التابع للواء الحسين ضمن قوات الحشد الشعبي العراقي عن هوية من تم قتلهم من الدواعش يوم أمس الأربعاء 24.07.2019 بعد محاصرتهم من قبل القوات المشتركة هناك في القرى القريبة من جبل شنگال الواقع غرب محافظة نينوى شمال العراق.آمر فوج لالش، التابع للحشد الشعبي العراقي، “الخال علي” قال …

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