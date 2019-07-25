2019/07/25 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تصدر نادي ريال مدريد الإسباني مرة أخرى قائمة أندية كرة القدم الأعلى في القيمة السوقية، ليصبح النادي الأغنى في العالم، وفقا لقائمة مجلة “فوربس” السنوية الخاصة بأغنى الأندية الرياضية في العالم.وتقاسمت أندية كرة القدم وكرة القدم الأميركية وكرة السلة، قائمة الـ20 الأوائل في القيمة السوقية لعام 2019، والتي ضمت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يتربع على عرش أغنى أندية كرة القدم المركز الخبري الوطني.

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