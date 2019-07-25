وزير الصحة اللبناني يكشف عن صفقة لغزو الاسواق العراقية

2019/07/25 | 23:49

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف وزير الصحة اللبناني، جميل جبق، الخميس (25 تموز 2019)، عن صفقة لغزو الاسواق العراقية.

وقال ج...





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