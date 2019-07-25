مشاركة لا اخلاقية تتعارض مع كل القيّم والمباديء الصحفية

2019/07/25 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألى:

نقابة الصحفيين العراقيين

المقر العام / بغداد ـ كرادة مريم

الاستاذ الفاضل مؤيد الامي المحترم

النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين‎

المقر العام / بغداد ـ حي السعدون

الاستاذ الفاضل ياسر السالم المحترم

الزميلات والزملاء المحترمون

فاجئتنا وكالات الانباء العالمية يوم الاحد 14 يوليو نقلا عن وزارة الخارجية الاسرائيلية أن عددا من الصحفيين العرب من بينهم صحافيون سعوديين وعراقيين سيقومون بزيارة لإسرائيل وهو ما حدث فعلاً بعد أيام.

اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد لمثل هذه المشاركة الاستفزازية التي تتعارض مع كل القيّم الاخلاقية والانسانية، وتشكل تحدياً للشعب الفلسطيني ونضاله من اجل حقوقه الوطنية المشروعة وقبول الاحتلال كأمر واقع، كما وتنسجم مع المساعي الرامية الى التطبيع مع الكيان الاسرائيلي والسياقات والدوافع الامريكية الهادفة لتحقيق صفقة القرن وإيجاد مخرجات لما يسمى بخطة السلام المشؤومة.

إننا ومن موقعنا كجمعية ثقافية تضم في صفوفها كتاب وصحفيين وفنانين، يعنينا الشأن والمصالح العربية ومنها قضية الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



نؤكد بأن العراق والعراقيين، مواطنين ومثقفين وإعلاميين لم يكونوا يوما إلا مع فلسطين أرضاً وشعباً..



كما نطالبكم بإتخاذ الاجراءات والعقوبات الرادعة بحق اي صحفي عراقي يتماهى في مثل هذه المواقف وتثبت زيارته لاسرائيل الان ومستقبلاً بما فيها فصله من عضوية النقابة وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقه كونه خارجا عن السياقات الوطنية.

عن الهيئة الإدارية للمنتدى

عصام الياسري

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