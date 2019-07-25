وثيقة سرية لمبيعات أسلحة أسترالية إلى السعودية والإمارات

2019/07/25 | 23:57

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في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه محكمة بريطانية أن صادرات الأسلحة إلى السعودية جرت على نحو غير قانوني، غادرت شحنة كبيرة من أنظمة

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