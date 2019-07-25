تدمير مقرات لإرهابيي النصرة والتركستاني بريفي حماة وإدلب

2019/07/25 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ طالت مخابئ ومقرات إرهابيي “الحزب التركستاني” في محيط قرية السرمانية أقصى شمال

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