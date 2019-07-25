الربيعي: لن نسمح أن تكون الثروات لعبة سياسية ويجب كشف الحقيقة

2019/07/25 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب علاء الربيعي، الخميس، انه لن يسمح أن تكون ثروات العراق لعبة سياسية، فيما طالب وزيري النفط والمالية بكشف الحقيقة.

وقال الربيعي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "على وزيري النفط والمالية في الحكومة الاتحادية تقديم تقرير مفصل لحجم الاموال المصروفة و صادرات النفط من اقليم كردستان خلال مدة اقصاها اسبوع من الان"، مبينا ان "هذه المطالبة تأتي كون تلك الثروات والاموال ملك لابناء الشعب العراقي جميعاً ولن تكون حكراً لطرف على حساب طرف اخر ".

واعتبر الربيعي ان "ما جرى خلال المدة الماضية من صرف أموال لكردستان دون معرفة العائدات وعملية بيع النفط من كردستان تمثل حالة فوضى حكومية واضطراب اداري أدخلنا في دوامة صراع سياسي نتيجة توافقات جزء منها شخصية وجزء مجهول التوجه"، مشيرا الى "اننا لن نسمح أن تكون الثروات لعبة سياسية".

واكد الربيعي ان "تلك المطالَب لا تمثل استهداف او تحدي لاي طرف او مكون مطلقاً وإنما هي دعوة للحكومة الاتحادية لكي تتعامل بشفافية عالية فضلا عن دعوتها لابعاد ثروات العراق عن كل محاباة او صراعات او خلافات هدفها سياسي وغايتها مغازلة بعض الأطراف".

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