بسبب الكحول والمخدرات..امريكا تسحب فصيل عسكري من العراق

2019/07/25 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امرت وزارة الدفاع الامريكية ، الخميس ، بعودة فصيل

من قوات العمليات الخاصة في البحرية الامريكية

(Navy

SEAL) الى الولايات المتحدة بعد أن

كشفت التحقيقات ادمانهم على الكحول والمواد

المخدرة.

وذكرت صحيفة ييني شفق التركية في تقرير

عن بيان لقيادة العمليات الخاصة الامريكية أن

“قيادة قوة عملية العزم الصلب المشتركة في العراق امرت

بإعادة انتشار فصيل من قوة (Navy SEAL) من العراق الى

ولاية سان دييغو الامريكية بسبب التدهور الملحوظ للنظام

والانضباط داخل الفصيل خلال الفترة التي لاتوجد فيها

عمليات”، مضيفا أن “قائد الفصيل فقد الثقة في قدرة فريقه

على انجاز المهمات”.

واضافت الصحيفة أن “تلك القوات الخاصة من النخبة

والتي تدعى (Navy

SEAL) والتي يعتقد بانها مجتمع

مغلق وسري لفضائح تعاطي المخدرات والافراط في المواد

الكحولية ، والانتحار ، والأسوأ من ذلك ، جرائم القتل

وجرائم الحرب المحتملة”.

وكان احد عناصر تلك القوة برأت في واحدة من أكثر

القضايا إثارة للجدل قائد فريق المهمات ادوارد غالاغر الذي

اتهمه المدعون العسكريون بارتكاب جرائم حرب أثناء نشره عام

2017 في العراق.

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