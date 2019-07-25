2019/07/25 | 23:58

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الاستخبارات العسكرية تعتقل مسؤول التعليم بـ"داعش" في الأنبار

ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 واثر معلومات

استخبارية دقيقة القبض على أحد الإرهابيين الخطرين في قضاء الكرمة

بالانبار، حيث كان الإرهابي من أنشط دعاة الانضمام لعصابات داعش ومن

المروجين لأفكارهم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع عملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات

دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع

قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى من مداهمة إحدى المضافات التابعة

لعصابات داعش الإرهابي في السلسلة الجبلية غرب قرية نعينيعة التابعة

إلى قضاء سنجار بالموصل واشتبكت مع مجموعة من الإرهابيين وتمكنت من

قتل خمسة منهم".

واضاف" كما تم ضبط حزام ناسف وعلاجات وأدوية طبية حيث تم تدمير

المضافة والمواد ميدانيا من قبل الجهد الهندسي الخاص بالفرقة".

واشار الى ان" مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10

وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 ووفق معلومات استخبارية

دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على {مسؤول التعليم} لدى عصابات داعش

الإرهابية في قضاء الكرمة بالانبار، وكان الإرهابي من أشد المتحمسين

لتدريس مناهج داعش في مدارس الانبار وشارك بنفسه بتدريس تلك المناهج

في مدارس بدر الكبرى ومدرسة البشرى".

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