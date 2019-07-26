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الإعلان عن 200 فرصة عمل للمهندسين الكيمياويين بنفط البصرة ومصافي الجنوب والوسط


الإعلان عن 200 فرصة عمل للمهندسين الكيمياويين بنفط البصرة ومصافي الجنوب والوسط
2019/07/26 | 00:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وشركة نفط البصرة

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