2019/07/26 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشركة نفط البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن 200 فرصة عمل للمهندسين الكيمياويين بنفط البصرة ومصافي الجنوب والوسط) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن 200 فرصة عمل للمهندسين الكيمياويين بنفط البصرة ومصافي الجنوب والوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).