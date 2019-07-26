الربيعي يطالب وزراء النفط والمالية بكشف حقيقة الأموال المصروفة خلال أسبوع

2019/07/26 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب النائب في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي وزيري النفط والمالية في الحكومة الاتحادية بتقديم تقرير مفصل لحجم الاموال المصروفة و صادرات النفط من اقليم كردستان خلال مدة اقصاها اسبوع من الان ، الربيعي بينَ ان هذه المطالبة تأتي كون تلك الثروات والاموال ملك لابناء الشعب العراقي جميعاً ولن تكون حكراً لطرف على حساب ...

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