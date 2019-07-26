محافظ واسط: اللامركزية مشوهة وتحتاج الى حل جذري

2019/07/26 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، ان هناك وزارات تغتصب السلطة، مبيناً أن اللامركزية مشوهة في التطبيق.

وقال المياحي في تصريح صحفي إن "عدم وجود تكامل في العمل وتقاطع في الصلاحيات وفي القوانين من قبل بعض الوزارات".واضاف أن "هناك اغتصاب واضح للسلطة من بعض الوزارات للمحافظات"، مبيناً أن "اللامركزية مشوهة في التطبيق وتحتاج الى حل جذري كإرادة من شخص رئيس الوزراء ومجلس النواب لحماية اللامركزية في المحافظات".

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