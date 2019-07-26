2019/07/26 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف وزير الإتصالات، نعيم الربيعي، "فضيحة إدارية كبرى في الوزارة".

وقال الربيعي في تصريح متلفز مساء اليوم الخميس، "هناك أشخاص لا يملكون شهادات اختصاص يشغلون مناصب حساسة وعليا في الوزارة".وأضاف كما "يوجد كم هائل من الموظفين في وزارة الاتصالات وإذ نقارنها مع التكنلوجيا القديمة والمتطورة فاننا نحتاج الى أكثر من هذا العدد لكن اذا سالت كم من الـ 15 الف موظف في الوزارة من المختصين؟ نجد ان الأغلبية منهم من حملة شهادات الإعدادية او متوسطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاتصالات: من يديرون الاماكن الحساسة في الوزارة لايحملون الشهادة الدراسية والاختصاص) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاتصالات: من يديرون الاماكن الحساسة في الوزارة لايحملون الشهادة الدراسية والاختصاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).