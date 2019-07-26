مصطفى محمد غريب - حرب الخليج القادمة الخسارة والربح

2019/07/26 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب كانت الحروب على امتداد التاريخ البشري الداء الذي لا يفتك بالبشر فحسب بل في كل ما أنتجهُ وبناه البشر من تقدم صناعي وتكنولوجي واقتصادي وثقافي واجتماعي وأخلاقي ، وعلى الرغم من اختلاف أهدافها عبر التاريخ البشري منذ العبودية والبربرية مروراً بالتشكيلات الاجتماعية، فان الحرب في زمن الرأسمالية طور جديد ورؤيا قاعدتها الاقتصادية طبقية أيضاً هي أبشع مأساة حلت لأنها حملت آليات للموت جديدة ومتطورة تختلف عما ......

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