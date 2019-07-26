محمد جواد فارس - التعليم في العراق بين الامس واليوم

2019/07/26 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس لاشك إن التعليم في العالم بمشرقه ومغربه ، أحد اهم العناصر المشاركة في التنمية وبناء المجتمع على أسس التطور في مجالات متعددة منها الصناعة والزراعة والصحة والبناء وتخطيط المدن ، قيادات العالم النامية والمتطورة الاشتراكية والرأسمالية من حيث الوجهات الفكرية ، تضع نصب عينها الأهداف في الخطط القريبة والبعيدة المدى ،تطوير التعليم والمؤسسات المدرسية والتربوية ، وفي مجال التعليم العالي واعداد الكوادر ا......

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