صراع تركي اميركي على الشمال السوري

2019/07/26 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تتصارع الولايات المتحدة وتركيا حاليا على الشمال السوري لتعزيز موقفهما في هذه المنطقة من دون الاخذ بعين الاعتبار القانون الدولي الذي يعتبرهما قوات

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