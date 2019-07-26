تعرف على وصية فاروق الفيشاوي

2019/07/26 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجع الوسط الفني في مصر صباح اليوم بخبر وفاة الفنان الكبير فاروق

الفيشاوي، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية

على فيسبوك، وقالت "ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، كان رمزا من

رموز الفن المصري وسيظل".

وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض

السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر

المتوسط، في أكتوبر من العام الماضي.

وأوصى الفنان فاروق الفيشاوي، نجله أحمد الفيشاوي بتجسيد شخصية

المطران السوري "هيلاريون كابوتشي" حال عدم تمكنه من تقديمها في

حياته، حيث كشف الفنان الراحل عن وصيته خلال ندوة تكريمه بمهرجان

الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الماضية.

وجاءت وصية الفيشاوي لابنه من فرط حبه لشخصية المطران "كابوتشي"،

التي كان يُمني نفسها بتجسيدها على الشاشة في حياته، إلا أن القدر

لم يُمهله بعد وفاته في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بعد

معاناة مع مرض السرطان.

الغريب في الأمر أن الفنان أحمد الفيشاوي رفض تنفيذ وصية والده، عقب

إعلان فاروق الفيشاوي عن وصيته آنذاك، حيث قال إنه لا يفكر في تجسيد

هذه الشخصية من الأساس، ولكنه قد يُساهم في إنتاج فيلم عنه حال وجود

فكرة بذلك.

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