حقوق الإنسان.. تطالب بتوفير الحماية للمكون المسيحي في البصرة

2019/07/26 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعد الحقائق التي ذكرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان، بات خطر زوال #المكون_المسيحي في #البصرة شبه معلن، بحق أهم جزء أصيل من مكوناتها يتعرض للتضيق و #سلب_الممتلكات والتهديد […]

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