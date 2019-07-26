المسواك قد يكون أفضل من فرشاة الأسنان التقليدية

2019/07/26 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات تؤكد فوائد المسواك للعناية بالأسنان واللثة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة البلاك.

قامت إحدى الشركات الرائدة في صناعة مستحضرات العناية

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