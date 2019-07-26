اجتماع طارىء للقيادة الفلسطينية برئاسة عباس

2019/07/26 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ترأس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية.

ويناقش الاجتماع قضية حجز الأموال

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