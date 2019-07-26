2019/07/26 | 01:00

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ضبط حبوب مخدرة في احدى الدور السكنية بالموصل

مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة

نينوى وبناء على تعاون المواطنين يضبط حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية ٨٥٠

حبة و٩٥ امبولة مخدرة و ٣٢٠ قنينة شراب مخدر.

تم ضبطها في احد الدور السكنية المتروكة في حي النور في قضاء تلعفر

غربي مدينة الموصل.

وعلى صعيد متصل قام مكتب مكافحة اجرام تلعفر بالقبض ( ٦ ) متهمين

بالجرم المشهود وهم يقومون بلعب القمار وضبط بحوزتهم مبلغ مالي (

١،٨٠٠،٠٠٠ مليون وثماني مائة الف دينار عراقي و١،٨٠٠ الف وثماني

مائة دولار امريكي ( ١٨ ورقة ) وضبط اربع علب ورق القمار تم توقيفهم

وفق المادة ٣٨٩ ق ع

تم القبض عليهم في احد المقاهي في منطقة حي الطليعة في قضاء تلعفر

غربي مدينة #الموصل.

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