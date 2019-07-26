أوزيل يتعرض لهجوم على يد مجهولين في لندن

2019/07/26 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الألماني مسعود أوزيل، وزميله كولاشيناتس لهجوم مسلح من قبل مجهولين على دراجات نارية، بالعاصمة البريطانية لندن.

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