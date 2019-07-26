نائب عن ديالى: 5 الاف مقاتل من الحشد العشائري دون رواتب منذ 5 سنوات

2019/07/26 | 01:21

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بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (25 تموز 2019)، وج...





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