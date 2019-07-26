2019/07/26 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (25 تموز 2019)، وج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن ديالى: 5 الاف مقاتل من الحشد العشائري دون رواتب منذ 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (25 تموز 2019)، وج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن ديالى: 5 الاف مقاتل من الحشد العشائري دون رواتب منذ 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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