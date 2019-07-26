English | كوردى

نائب عن ديالى: 5 الاف مقاتل من الحشد العشائري دون رواتب منذ 5 سنوات


نائب عن ديالى: 5 الاف مقاتل من الحشد العشائري دون رواتب منذ 5 سنوات
2019/07/26 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد اليوم - ديالى

 أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (25 تموز 2019)، وج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن ديالى: 5 الاف مقاتل من الحشد العشائري دون رواتب منذ 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن ديالى: 5 الاف مقاتل من الحشد العشائري دون رواتب منذ 5 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا