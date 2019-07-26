6 مشاكل يسببها استخدام الكمبيوتر المحمول بهذه الطريقة

2019/07/26 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعتبر عادة وضع جهاز الكمبيوتر المحمول (الابتوب) على القدمين والجلوس لساعات طويلة بهذه الوضعية من العادات المنتشرة بكثرة سواء في الأماكن العامة وأماكن

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