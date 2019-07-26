2019/07/26 | 01:31

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بالصور ..



السماح لطاقم السفينة البريطانية المحتجزة بأجراء اتصالات !

الجمعة

26

تموز

2019 :

01:24 am

8

#الحرس_الثوري_الإيراني يسمح لطاقم #ناقلة النفط البريطانية

المحتجزة في ميناء #بندر_عباس بإجراء اتصالات هاتفية مع

عوائلهم

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