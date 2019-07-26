2019/07/26 | 01:31

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وكالة: كيم جونج أون يشرف على عملية إطلاق سلاح تكتيكي جديد

الجمعة

26

تموز

2019 :

01:22 am

11

قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج

أون، أشرف على عملية إطلاق سلاح تكتيكي جديد أمس الخميس.

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