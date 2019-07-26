مصر للطيران تستقبل طائرتها الخامسة من الدريملاينر

2019/07/26 | 01:44

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

مصر للطيران تسطر انجازاً جديدًا في تاريخ صناعة النقل الجوي المصريو تستقبل طائرتها الخامسة من الدريملاينروتسير أطول رحلة جوية بالوقود الحيوي بنسبة ٣٠-٧٠ بمحرك Trent1000

القاهرة – ٢٤ يوليو ٢٠١٩ -وصلت ظهر اليوم رحلة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطون حيث تعد هي الخامسة من أصل ستة طائرات من ذات الطراز، وكان في استقبالها الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.وقد نجحت الشركة هذه المرة في تحقيق انجازاً كبيرًا يضاف إلى رصيدها كشركة وطنية تمثل الطيران المدني المصري باطلاقها أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوي بنسبة ٣٠ ٪؜ من الوقود المصنع من المخلفات الزراعية إلى ٧٠ ٪؜ من الوقود العادي.وفي هذا السياق أكد الطيار أحمد عادل على سعي الشركة الدائم نحو التطوير وتطبيق كافة التشريعات والتوصيات المتعلقة بحماية البيئة والتي ستسهم بقدر كبير في تقليل حجم الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود العادي خلال رحلات الطيران.جاءت هذه الخطوة من منطلق دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاثات الضارة.



حيث تقوم الشركة حالياً متمثلة في قطاع السلامة والجودة بعمل العديد من الدراسات لإمكانية تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات في المستقبل القريب.وقد قامت عدد من شركات الطيران على مستوى العالم باتخاذ هذه الخطوة تأييداً لصناعة نقل جوي نظيف بلا ملوثات.وأوضح عادل قائلاً: “تعد هذه الرحلة هي الأطول على متن هذا الطراز B787-900 دريملاينر من حيث نقطة الإقلاع من مقر مركز تسليم الطائرات بإيڤيريت حتى وجهتها إلى القاهرة، كما أنها الرحلة الأولى لمحرك رولزرويس طراز Trent 1000 ليعمل بهذا الخليط من الوقود النباتي وبهذه النسبه٣٠-٧٠.وأضاف عادل إنها لحظة تاريخية في تاريخ الشركة الوطنية والطيران المدني المصري فنجاح هذه الرحلة هو نتاج العمل الجماعي والمشترك بين مصر للطيران وشركاء النجاح من كبريات الشركات مثل بوينج، رولز رويس، آيركاب، واخيرا شركة EPIC المصنعة للوقود الحيوي.وفي هذا السياق تم تصميم شعار ليوضع على جانبي مقدمة الطائرة تحمل رسالة ”Clean to Fly” باللون الأخضر الذي يرمز للبيئة.جدير بالذكر أن الطائرة الخامسة من هذا طراز ستدخل قيد التشغيل اعتبارًا من ٢٦يوليو القادم متجهة إلى باريس.ومن المقرر أن تصل الطائرة السادسة والأخيرة من هذا الطراز منتصف أغسطس القادم ٢٠١٩.

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