سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بـ

2019/07/26 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نفذ سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس، عمليات هجومية على مطار أبها الدولي في عسير.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد” يحيى

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