2019/07/26 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على 6 متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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