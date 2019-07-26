2019/07/26 | 02:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي_قايد_السبسي :”مرجعيتنا الدستور لا الدين”وقال علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله:إذا قال أحد ” مرجعيتنا الدستور وليس القرآن ” فإقرؤوا عليه الدستور إذا مات..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي_قايد_السبسي :”مرجعيتنا الدستور لا الدين…) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي_قايد_السبسي :”مرجعيتنا الدستور لا الدين…) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي_قايد_السبسي :”مرجعيتنا الدستور لا الدين…) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).