2019/07/26 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي_قايد_السبسي :”مرجعيتنا الدستور لا الدين”وقال علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله:إذا قال أحد ” مرجعيتنا الدستور وليس القرآن ” فإقرؤوا عليه الدستور إذا مات..

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