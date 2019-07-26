منظمة “Prosperity Catalyst” ومشاريع للتنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة

2019/07/26 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلير ابراهيم- اربيل

استقبلت “فلورين كوركيس سيودين” المديرة العامة للديوان في المجلس الاعلى لشؤون المرأة بحكومه إقليم كوردستان العراق, اليوم الاربعاء 24/7/2019 وفداً من منظمة “Prosperity Catalyst” الامريكية، مكونا من “زيدان محمد” المدير العام للمنظمة في العراق و”راسمينا عسكر” مديرة مكتب المنظمة في إقليم كوردستان.

وخلال لقاء مشترك تم بحث اهم انشطة منظمة “Prosperity Catalyst” الامريكية، في العراق واقليم كوردستان، والخطط المستقبلية للمنظمة في مجال التمكين والتنمية الاقتصادية للنساء في القطاعين العام والخاص، وبدعم مباشر من المنظمات والجهات الدولية المانحة.

من جانبها اكدت “فلورين كوركيس “عن كامل دعمها لانجاح هذه المشاريع التنموية في سبيل تطوير وتنمية المرأة، ودعم المشاريع الصغيرة للنساء..

من جهته اثنى “زيدان محمد” على جهود المجلس الاعلى لشؤون المرأة لمساندة وتمكين المرأة اقتصادياً ، وإقامة مشاريع تنموية لتطوير اوضاع المرأة، خصوصاً في الاقضية والقصبات والمناطق النائية في عموم مناطق الاقليم.

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