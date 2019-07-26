وزير الصحة اللبناني يكشف عن صفقة لغزو الاسواق العراقية

2019/07/26 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف وزير الصحة اللبناني، جميل جبق، أمس الخميس عن صفقة لغزو الاسواق العراقية.

وقال جبق في تصريح نقلته صحيفة "الاخبار" اللبنانية، إنه "تمّ

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