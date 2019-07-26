وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي

2019/07/26 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، صباح اليوم (الخميس)، بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكان الفيشاوي قد أعلن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلاً: «ترددت كثيراً قبل الإعلان عن ذلك حتى لا يقلق الجمهور».



وأضاف: «بعد فحوص طبية أخبرني الطبيب المعالج بأني مصاب بالسرطان، فقلت له، هذا صداع، فرد بنبرة حادة: قلت سرطان يا فاروق، فقلت له سأتعامل معه على أنه صداع».

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل قائلة في بيان لها: “كان رمزاً من رموز الفن المصري وسيظل.



رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

وولد الفيشاوي بإحدى قرى محافظة المنوفية (شمال القاهرة) في الخامس من فبراير (شباط) عام 1952، وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات خلال مشواره الفني.

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