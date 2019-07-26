مريم نجمه - كمشة زهر , رشّة عطر , قطرة دمع - 12

2019/07/26 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه كمشة زهر , رشّة عطر , قطرة دمع ؟1 أنا إبنة الإنسانية أنا والإنسانية واحد .2 التمرّد حق خطوة في طريق الحرية 3رَكْضْ ركض ركض ..الحياة " زَعْتْ زَعْت زَعْتْ " ..!! اين تأخذينا يا أنتِ ؟ أين ذاهبة ..أين رايحة على مَهْلِك تعبنا ! 4 الحب طاقة إيجابية توزّع لِمَن حولها تنشر دوائر فرح شاسعة المساحةمُعطاةٌ لنا بالمجّان ..لِما لا نس......

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