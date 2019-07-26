2019/07/26 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zAcz1SkN9Gs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيدنا هل يجوز شرب النركيلة في الحج شاهد رد السيد رشيد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيدنا هل يجوز شرب النركيلة في الحج شاهد رد السيد رشيد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).