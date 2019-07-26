2019/07/26 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيونغيانغ: اختبار "نوع جديد" من الصواريخ فائقة الحداثة أعلن أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على إطلاق "نوع جديد من الأسلحة الموجّهة التكتيكية" في "تحذير مهيب لدعاة الحرب العسكريين في كوريا الجنوبية".و أنّ كيم "قام شخصياً بتنظيم وتوجيه" عملية إطلاق "منظومة الأسلحة الفائقة الحداثة" الخميس، في إشارة إلى صاروخين قصيري المدى أطلقتهما بيونغيانغ في البحر في أول اختبار صاروخي لها منذ الاجتماع المرتجل بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الشهر الماضي.وفي واشنطن، حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات بعدما اختبرت الصاروخين الباليستيين.وقالت إنها تأمل في استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الدولة النووي.وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية "نريد إجراء حوار دبلوماسي مع الكوريين الشماليين".وأضافت "ندعو إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات".وقالت "الإدارة ملتزمة بالحوار الدبلوماسي مع الكوريين الشماليين، ونحن نواصل المطالبة ونأمل في مضي تلك المفاوضات قدما".

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