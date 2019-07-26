2019/07/26 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة..نعى الفنان المصري الكبير عادل إمام زميله الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل، فجر الخميس، بعبارة مؤثرة وصورة.وتوفي فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة، امس الخميس، عن 67 عاما، متأثرا بغيبوبة كبدية، بعدما أدى آخر وأصعب أدواره على "في محاربة مرض السرطان".وكان الفيشاوي فاجأ الوسط الفني ومعجبيه في أكتوبر الماضي أثناء تكريمه بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بإعلان إصابته بالمرض.وقال حينها "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان.سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض".وتدهورت حالته الصحية سريعا خلال الأسبوع الماضي قبل أن يرحل قبل ساعات.ونشر عادل إمام على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة جمعته بالنجم الراحل، مع تعليق "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي". وجمعت أعمال سينمائية عدة بين النجمين أشهرها فيلمي "المشبوه" من إخراج سمير سيف في ثمانينيات القرن الماضي.ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل في بيان قالت فيه إن الفيشاوي "كان رمزا من رموز الفن المصري..وسيظل".كما نعاه عدد كبير من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم صلاح عبد الله وأحمد السقا ومحمد عادل إمام وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وإلهام شاهين وفيفي عبده ودنيا سمير غانم وإيمان العاصي.وولد الفيشاوي عام 1952 بمحافظة المنوفية وتخرج في كلية الآداب، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

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