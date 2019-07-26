2019/07/26 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس البرازيلي: "هاكرز" اخترقوا هاتفي قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن مجموعة ممن زعم أنهم قراصنة إلكترونيون "هاكرز" اخترقوا هاتفه.وذكر بولسونارو في تغريدة إنه تلقى المعلومات من وزارة العدل بالبلاد.وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق، إن هواتف بولسونارو تعرضت للاستهداف من قبل 4 أشخاص تم توقيفهم في ولاية ساو باولو، ولكنها لم تكشف فيما إذا كانوا نجحوا في الوصول إلى البيانات المخزنة على الهاتف.ويواجه الهاكرز المزعومون أيضا اتهامات بالدخول على حسابات تطبيق رسائل على هاتف وزير العدل سيرجيو مورو و4 آخرين من المسؤولين الحكوميين، حسبما ذكر.وربط وزير العدل البرازيلي بين القراصنة المزعومين، ورسائل مسربة أضرت بسمعته كقاض سابق في فضيحة فساد.

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