رغبة عراقية في تنمية العلاقات الرياضية مع ايران

2019/07/26 | 06:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى وزير الرياضة العراقي " احمد رياض" الذي يزور محافظة اصفهان (وسط ايران) رغبة بلاده في تنمية العلاقات في مجالات الرياضة والشباب مع الجمهورية الاسلا...

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