تركيا: 5 عناصر من حزب العمال سلموا أنفسهم للأمن قرب الحدود العراقية

2019/07/26 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الداخلية التركية، الخميس، ان خمسة عناصر من حزب العمال الكوردستاني سلموا أنفسهم للأجهزة الامنية

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن 5 عناصر سلموا أنفسهم للقوات الأمنية في ولاية شرناق الحدودية مع العراق، موضحا أن أحدهم مطلوب على لائحة “النشرة الرمادية”، دون مزيد من التفاصيل.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على قصف مناطق داخل اقليم كوردستان العراق، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال.

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