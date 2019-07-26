هل تجازف تركيا بعملية في شرق الفرات دون غطاء أميركي أو روسي

2019/07/26 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا صعدت في الفترة الأخيرة من تهديداتها باجتياح شرق الفرات خاصة بعد تحركات أميركية في الفضاء الأوروبي لإقناع شركائها بإرسال قوات برية

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