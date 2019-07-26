رئيس حكومة المتشككين بوريس جونسون في مهمة صعبة

2019/07/26 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون في اليوم الأول من تسلمه مهامه رسميا تطبيق وعود حملته الانتخابية التي قادته إلى 10

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